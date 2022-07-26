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В России могут ввести лицензии для организаторов авторских туров

Общество
26.07.2022 09:54
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-mogut-vvesti-litsenzii-dlya-organizatorov-avtorskih-turov
В России могут ввести лицензии для организаторов авторских туров
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Письмо с соответствующим предложением направил на имя главы Ростуризма Зарины Догузовой депутат ЗСК Санкт-Петербурга Павел Крупник.

В нем отмечается, что в последние годы растет популярность авторских туров. Они, как правило, проходят в стороне от массового турпотока и организуются дистанционно, на доверии сторон. Эти мероприятия никак не контролируются со стороны государства, это часто приводит к конфликтным моментам.

«В данной связи в целях наведения порядка в сфере частных и авторских туристических туров по России прошу вас рассмотреть инициативу о внедрении профессиональных патентов для лиц, осуществляющих организацию и проведение подобных туристических мероприятий и путешествий», — говорится в письме.

Автор инициативы полагает, что это будет способствовать сокращению числа конфликтных ситуаций. Кроме того, патент станет «знаком качества» при выборе организатора тура и поставит гидов-экскурсоводов в рамки официальной деятельности, сообщает RT.

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