В Краснодаре проведут аттестацию для экскурсоводов и гидов-переводчиков

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Аттестация для экскурсоводов и гидов-переводчиков стартует в Краснодаре с 1 сентября. Каждому успешно прошедшему тестирование выдадут диплом, позволяющий работать в сфере туризма.

С 1 июля Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края собирает комиссию, оценивающую уровень квалификации специалистов по всему региону.

По словам главы управления экономики Елены Васильченко, высококлассные гиды повысят туристическую привлекательность города.

«Работа экскурсовода сложнее, чем кажется. Не стоит забывать, что от этих людей, их умения рассказать о городе и его достопримечательностях зависит, под какими впечатлениями останутся гости, захотят ли они вернуться в Краснодар. Обеспечив город опытными экскурсоводами и гидами, мы повысим его туристическую привлекательность», — сказала Васильченко.

Аттестат гидов и экскурсоводов будет действовать в течение пяти лет в том регионе, в котором был выдан. Аттестат инструкторов-проводников будет действителен на территории всей России, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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