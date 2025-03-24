В России могут вернуть льготную ипотеку на вторичное жилье

Об этом рассказала зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Она отметила, что из-за увеличения ключевой ставки многие жители России почти лишились возможности улучшить свои жилищные условия,

Поэтому в Госдуме рассматривают инициативу, по которой граждане смогут приобретать жилье на вторичном рынке с помощью льготной ипотеки.

«Было бы очень справедливо, если бы семьи с одним ребенком до 18 лет могли претендовать на семейную ипотеку. Глядишь, они бы задумались и о втором [ребенке — ред.]. И, конечно, по мере появления новых детей все-таки сокращать размер кредита, то есть какую-то часть кредитной ставки компенсировать в качестве такого стимула для дальнейшего увеличения семьи», — сказала Разворотнева.

Депутат отметила, что в России сейчас не в выигрышной позиции находится и строительный рынок, так как количество нового нераспроданного жилья в стране только растет.

«Со стороны строительного блока идет серьезное давление на блок финансовый с требованием смягчить условия льготной ипотеки. Сейчас прорабатывается вопрос о льготной ипотеке для семей с одним ребенком до 18 лет», — уточнила депутат.

Инициатива в первую очередь поможет взять жилье семьям, живущим в мегаполисах, — в малых городах и селах такая ипотека уже есть, добавила зампредседателя Комитета Госдумы в интервью радио Sputnik.

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