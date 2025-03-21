Стали известны города Кубани, где можно взять семейную ипотеку во вторичке

Список городов, в которых можно взять семейную ипотеку на покупку квартиры на вторичном рынке, опубликовал ДОМ.РФ.

Всего в список вошел 901 город, где на начало 2025 года строилось два и менее многоквартирных домов. В него в том числе вошли 16 городов Краснодарского края — Геленджик, Туапсе, Горячий Ключ, Абинск, Апшеронск, Приморско-Ахтарск, Белореченск, Хадыженск, Кореновск, Курганинск, Славянск-на-Кубани, Крымск, Лабинск, Темрюк, Усть-Лабинск и Тимашевск.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», расширить льготную ипотеку на «вторичку» предложили в России. За расширение ипотеки на вторичное жилье выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Также депутат предложил внедрить механизм поэтапного списания ипотечного кредита при рождении детей.

Кроме того, лидер СРЗП предложил новый механизм демографической поддержки — поэтапное списание ипотеки при рождении детей. Согласно инициативе, с появлением первого ребенка государство погашает 25% жилищного кредита, со вторым — еще четверть суммы, а после рождения третьего или четвертого ребенка ипотека полностью закрывается.