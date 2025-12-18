В России могут ужесточить правила трудоустройства мигрантов

В Госдуму внесли на рассмотрение законопроект, ужесточающий правила приема мигрантов на работу на предприятия, которыми владеют иностранные граждане.

Инициаторами выступили депутаты Сергей Миронов и Федот Тумусов.

Законопроект направлен на решение проблемы массового привлечения на работу нелегальных мигрантов в компании, которыми на российской территории владеют иностранные граждане, имеющие статус ИП.

Миронов подчеркнул, что статус ИП и тесная связь со своей страной открывают таким бизнесменам возможности для привлечения нелегальной рабочей силы. Предложенный Мироновым и Тумусовым законопроект «ставит заслон этой лазейке».

В документе сказано, что иностранный гражданин может стать работодателем при соблюдении двух условий: его статусу ИП должно быть не меньше трех лет и в течение этого времени он не нарушал налоговое, трудовое и прочее законодательство, сообщает 360.ru.

