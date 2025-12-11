В России могут разрешить жителям многоэтажек выбирать, какой бизнес будет в доме

Письмо с предложением предоставить жителям многоквартирных домов право решать голосованием, какие заведения и магазины разместятся на первом этаже дома, депутаты Госдумы направили министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину.

По словам авторов предложения, закон дает собственникам помещений право голоса при переводе квартиры в нежилой фонд. Однако коммерческое помещение владелец вправе сдать в аренду под большинство видов бизнеса без согласования с соседями, если соблюдены санитарные и иные обязательные требования.

Сейчас жильцы многоквартирного дома практически не могут повлиять на выбор профиля бизнеса в их доме. И, несмотря на действующие нормы, нередко испытывают дискомфорт от шума по ночам из-за компаний, собирающихся у баров, кальянных или саун на первых этажах домов. Кроме того, жильцы часто сталкиваются с шумной ночной разгрузкой у круглосуточных магазинов.

«Предлагаем рассмотреть возможность внесения изменений в Жилищный кодекс РФ, предоставив общему собранию собственников право согласовывать виды разрешенной коммерческой деятельности в нежилых помещениях дома. Такой механизм может быть реализован в формате превентивного согласования», — говорится в письме.

По мнению авторов обращения, эта мера позволит предотвращать конфликты на ранней стадии и повысит ответственность бизнеса перед местным сообществом, сообщает ТАСС.

