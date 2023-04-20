В России могут ужесточить контроль за оборотом медицинского спирта

Планируется ввести закрытый перечень лиц, которым организации оптовой торговли лекарствами смогут продавать этанол. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.

Одним из авторов инициативы стал член комитета по экономической политике депутат Сергей Алтухов. По его мнению, значительная доля содержащих спирт лекарственных препаратов нелегально используется для изготовления суррогатного алкоголя.

«Получаем сигналы об участившихся случаях появления на полках небольших магазинов продукции под видом известных брендов без акцизных марок. Для правоохранительных органов происхождение этих суррогатов абсолютно понятно. Разница между реальными потребностями медицинской отрасли и объемом производства медицинского спирта в прошлом году составила более 3 млн декалитров. Из этих излишков может быть произведено более 10 млн декалитров нелегальной водки», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что, помимо низкого качества такого алкоголя, недополученный государством акциз составляет несколько десятков млрд рублей. Законопроект предлагает разрешить приобретать медицинский спит и спиртосодержащие препараты ИП или юрлицам, имеющим медицинскую или фармацевтическую лицензии, и официально зарегистрированным медорганизациям и аккредитованным испытательным лабораториям.

«В случае, если оптовик осуществит продажу организациям без лицензии, то производить препараты с содержанием этанола он больше не сможет. Мы рассчитываем, что сможем реально перекрыть каналы оптовой поставки сырья для нелегальных производств суррогатного алкоголя», — сказал Алтухов.

Нижняя палата приняла законопроект практически единогласно. Ко второму чтению планируется дополнить законопроект предложениями по регулированию оборота спиртосодержащих ветеринарных препаратов.

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