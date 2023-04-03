В 10 раз уменьшить стоимость лицензии на торговлю алкоголем в сельских магазинах планируют в Госдуме РФ

Об этом 3 марта сообщил депутат Госдумы Сергей Алтухов в соцсетях.

«Планируем в 10 раз снизить стоимость такого разрешения на торговлю алкоголем. Считаем, что это позволит искоренить оборот контрафактной продукции через сельские магазины. Одновременно необходимо ужесточить наказание за нелегальную торговлю из-под прилавка алкоголем неизвестного происхождения», — написал Алтухов в Telegram.

Он добавил, что сейчас небольшие ларьки и магазины в селах и хуторах не могут легально продавать алкоголь из-за дорогостоящей лицензии.

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