В России могут разрешить выставлять на продажу изъятое у коррупционеров элитное жилье

Законопроект о продаже на аукционах изъятой у коррупционеров недвижимости разработал Минфин РФ. Его одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Речь идет о недвижимости, которую взыскали в пользу государства у осужденных чиновников-коррупционеров и их родственников. Сейчас подобную недвижимость можно передавать нуждающимся по договору социального найма с последующей приватизацией. Однако такая мера чаще вредит малоимущим — такое жилье имеет большую площадь, в связи с чем образуются высокие цены за коммунальные услуги.

В результате люди вынуждены продавать такое жилье, а это порождает новые коррупционные схемы. Проблема решится, если в законопроекте пропишут целевое назначение полученных денег — они должны будут направляться на покупку квартир для детей-сирот, нуждающихся и семей участников спецоперации.

«По информации Росимущества, сейчас в казне находится 140 объектов жилого фонда, конфискованных в связи с правонарушениями. Из них 32 относятся к предусмотренной законопроектом категории жилых помещений», — говорится в пояснительной записке к документу.

Выставлять на аукцион предлагается только ту недвижимость, стоимость которой превышает рыночную в два раза и более. Кроме того, согласно законопроекту, можно будет приватизировать дома, которые поступят в казну и уже числятся в собственности государства, если ранее они не были переданы гражданам, пишут «Известия».

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