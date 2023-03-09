Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В России могут разрешить выставлять на продажу изъятое у коррупционеров элитное жилье

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-mogut-razreshit-vystavlyat-na-prodazhu-izyatoe-u-korruptsionerov-elitnoe-zhile
В России могут разрешить выставлять на продажу изъятое у коррупционеров элитное жилье
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Законопроект о продаже на аукционах изъятой у коррупционеров недвижимости разработал Минфин РФ. Его одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Речь идет о недвижимости, которую взыскали в пользу государства у осужденных чиновников-коррупционеров и их родственников. Сейчас подобную недвижимость можно передавать нуждающимся по договору социального найма с последующей приватизацией. Однако такая мера чаще вредит малоимущим — такое жилье имеет большую площадь, в связи с чем образуются высокие цены за коммунальные услуги.

В результате люди вынуждены продавать такое жилье, а это порождает новые коррупционные схемы. Проблема решится, если в законопроекте пропишут целевое назначение полученных денег — они должны будут направляться на покупку квартир для детей-сирот, нуждающихся и семей участников спецоперации.

«По информации Росимущества, сейчас в казне находится 140 объектов жилого фонда, конфискованных в связи с правонарушениями. Из них 32 относятся к предусмотренной законопроектом категории жилых помещений», — говорится в пояснительной записке к документу.

Выставлять на аукцион предлагается только ту недвижимость, стоимость которой превышает рыночную в два раза и более. Кроме того, согласно законопроекту, можно будет приватизировать дома, которые поступят в казну и уже числятся в собственности государства, если ранее они не были переданы гражданам, пишут «Известия».

Читайте также: за год стоимость «квадрата» элитного жилья в Сочи выросла до 2,4 млн рублей.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Теракт на Крымском мосту: пятеро обвиняемых отказались признавать вину
Теракт на Крымском мосту: пятеро обвиняемых отказались признавать вину
В Геленджике выстроилась огромная очередь перед входом в Сафари-парк
В Геленджике выстроилась огромная очередь перед входом в Сафари-парк
Какой сегодня праздник: что отмечаем 8 марта?
Какой сегодня праздник: что отмечаем 8 марта?
Все о кокосовом масле: польза и вред в одном флаконе
Все о кокосовом масле: польза и вред в одном флаконе
Программу по газификации домов дополнили в Краснодарском крае
Программу по газификации домов дополнили в Краснодарском крае
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Автомобиль загорелся на парковке в Геленджике, прохожие спасали соседние машины
  2. Ветеринары борются за жизнь страуса, пойманного спасателями в горах Новороссийска
  3. В «Сочи Парке» посетители застряли на единственном в РФ аттракционе «Квантовый скачок»
  4. Повредивших памятники на сельском кладбище в Северском районе вандалов задержали
  5. На Крымском мосту в ближайшее время могут открыть движение для пустых грузовиков
  6. Шеф-повар из Краснодара вошел в топ-10 лучших поваров России
Прямой эфир
Мы в соцсетях