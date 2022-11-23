В России могут разрешить уничтожать контрафактное спиртное без решения суда

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Законопроект, предусматривающий ускорение процедуры уничтожения нелегального алкоголя, хранящегося на временных складах, приняли в Госдуме в первом чтении.

Новый законопроект разрешает уничтожать контрафактный алкоголь, сырье, тару и этикетки для него не только по решению суда, но и в случае, если срок хранения превышает три года.

Член комитета по экономической политике парламента Сергей Алтухов сообщил, что ведется системная работа над мерами, закрывающими лазейки для бутлегеров и торговцев контрафактным спиртным.

«Сейчас сложилась ситуация, когда склады переполнены миллионами литров жидкостей, непонятного происхождения и состава. На их хранение тратятся бюджетные средства. Свыше 70 млн рублей ежемесячно. Это продукция опасная и вредная, представляет угрозу не только человеческим жизням, но и окружающей среде. Вторичное использование данных жидкостей даже в технических целях не представляется возможным. Принятие соответствующего закона позволит сократить сотни миллионов рублей ежегодно и поможет навести порядок в сфере», — сказал Алтухов.

С 2015 года «Росспиртпром» изъял 129 млн л незаконного алкоголя. Из них уничтожили порядка 57%. Отмечается, что решения о возврате такого имущества собственникам — менее 0,1% случаев от общего числа дел, по которым спиртное передавали на хранение. Также зафиксирован единственный случай возврата основного технологического оборудования.

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