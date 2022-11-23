Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В России могут разрешить уничтожать контрафактное спиртное без решения суда

Общество
23.11.2022 16:48
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-mogut-razreshit-unichtozhat-kontrafaktnoe-spirtnoe-bez-resheniya-suda
В России могут разрешить уничтожать контрафактное спиртное без решения суда
Фото pxhere.com

Законопроект, предусматривающий ускорение процедуры уничтожения нелегального алкоголя, хранящегося на временных складах, приняли в Госдуме в первом чтении.

Новый законопроект разрешает уничтожать контрафактный алкоголь, сырье, тару и этикетки для него не только по решению суда, но и в случае, если срок хранения превышает три года.

Член комитета по экономической политике парламента Сергей Алтухов сообщил, что ведется системная работа над мерами, закрывающими лазейки для бутлегеров и торговцев контрафактным спиртным.

«Сейчас сложилась ситуация, когда склады переполнены миллионами литров жидкостей, непонятного происхождения и состава. На их хранение тратятся бюджетные средства. Свыше 70 млн рублей ежемесячно. Это продукция опасная и вредная, представляет угрозу не только человеческим жизням, но и окружающей среде. Вторичное использование данных жидкостей даже в технических целях не представляется возможным. Принятие соответствующего закона позволит сократить сотни миллионов рублей ежегодно и поможет навести порядок в сфере», — сказал Алтухов.

С 2015 года «Росспиртпром» изъял 129 млн л незаконного алкоголя. Из них уничтожили порядка 57%. Отмечается, что решения о возврате такого имущества собственникам — менее 0,1% случаев от общего числа дел, по которым спиртное передавали на хранение. Также зафиксирован единственный случай возврата основного технологического оборудования.

Читайте также: в Госдуме предложили запретить продажу крепкого спиртного в микротаре.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
В Краснодаре завершили следственные действия по делу бывшего вице-мэра о взятке
В Краснодаре завершили следственные действия по делу бывшего вице-мэра о взятке
В Краснодарском крае будут судить четверых подростков за изнасилование 11-летней девочки
В Краснодарском крае будут судить четверых подростков за изнасилование 11-летней девочки
В Краснодаре на линейке в школе умер ребенок
В Краснодаре на линейке в школе умер ребенок
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Как экологично утилизировать мусор?
  2. Украинская ракета в Польше: делаем выводы
  3. В Краснодарском крае после ДТП загорелись фура с шампанским и КамАЗ с зерном
  4. В России с 1 декабря разрешат устанавливать в квартирах хаммамы и солярии
  5. В Северском районе демонтировали скандальный арт-объект «Капля»
  6. В Краснодаре будут судить мужчину, который до смерти забил лопатой гостя и его сожительницу
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях