В России мобилизованные предприниматели смогут вести бизнес через доверенных лиц

Фото Льва Федосеева/ТАСС

Соответствующий законопроект Госдума РФ приняла в первом чтении. Согласно документу, владельцам бизнеса предоставят возможность передавать полномочия в упрощенном порядке в случае мобилизации.

Одним из инициаторов законопроекта выступил депутат Сергей Алтухов.

«Ранее по закону заниматься коммерческой деятельностью мобилизованным военнослужащим было запрещено. Мобилизованным предпринимателям пришлось бы закрыть ИП или выйти из состава учредителей компании. Мы предлагаем снять ограничение», — сказал Алтухов.

Депутат сообщил, что на закрытие бизнеса или его передачу управления доверенным лицам в законе предусмотрели семь рабочих дней.

«Хочу подчеркнуть, что именно рабочих. На региональной неделе обсуждали это с предпринимательским сообществом в каждом муниципалитете. Сошлись на том, что это достаточный срок для поиска нового директора, оформление доверенности и прочих необходимых действий», — уточнил Алтухов.

Возможность передать права на доверительное управление бизнесом на время участия в СВО предоставят как ИП, так и учредителям предприятий и организаций.

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