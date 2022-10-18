СМИ: в Госдуме предложили возмещать мобилизованным часть трат на бронежилеты и лекарства

Фото Романа Сорокина, «Кубань 24»

Письмо с соответствующей инициативой направили главе Минфина РФ Антону Силуанову. В документе предлагается вернуть 13% потраченного в пределах затрат до 120 тыс. рублей.

Инициатором выступил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. Он предложил возвращать мобилизованным деньги за счет социального вычета. Он уже действует в отношении расходов на благотворительность, обучение, лечение и приобретение лекарств. В рамках социального вычета можно вернуть 13% от потраченного в пределах затрат до 120 тыс. рублей, если человек в этот год заплатил НДФЛ на сумму не меньшую, чем просит вернуть. Альтернативным вариантом, по мнению инициатора, может стать прямой кешбэк по предъявленным чекам.

Также Наумов отметил, что необходимо найти способ возвращать средства тем, кто помогал мобилизованным. Эти траты он предлагает отнести к категории благотворительности. Это позволит людям также получить социальный вычет.

«Если у нас появится новая категория трат для социального вычета, то мы столкнемся с выпадающими доходами местных бюджетов. Более того, некоторые регионы уже выделяли людям деньги для их подготовки к службе. Поэтому локальным бюджетам могут возместить потраченные средства трансферами из федеральной казны», — сказал Наумов.

Помимо этого предлагается предусмотреть в бюджете материальное обеспечение для мобилизованных и расширить финансирование для Минобороны РФ. Письмо с соответствующими предложениями также направили премьер-министру Михаилу Мишустину, пишет газета «Известия».

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