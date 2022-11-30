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В России минимальная цена на тихие вина может составить менее 239 рублей

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-minimalnaya-tsena-na-tihie-vina-mozhet-sostavit-menee-239-rublej
В России минимальная цена на тихие вина может составить менее 239 рублей
Фото Vinotecarium, pixabay.com

В Минфине рассматривают возможность установить минимальные розничные цены на весь алкоголь, включая тихое вино.

В настоящее время в регионах средняя цена на такие вина в магазинах составляет 250 — 257 рублей. Минимальная стоимость может составить менее 239 рублей.

«Предлагаем расширить практику применения МРЦ, то есть дать правительству право устанавливать такой минимум на все виды алкогольной продукции, в том числе на тихие вина и пиво. А дальше в зависимости от ситуации правительство решит, как такое право должно быть реализовано», — сказал замминистра финансов Алексей Сазанов.

Сейчас в РФ действуют минимальные розничные цены на крепкие напитки, на игристые вина и шампанские. В министерстве финансов периодически индексируют минимумы.

По мнению экспертов МРЦ на тихие вина помогут убрать из магазинов низкокачественную продукцию и фальсификат. Отмечается, что при этом важно значение ценового минимума — если МРЦ будет ниже себестоимости продукции, смысла в этом механизме не будет.

В Минсельхозе сообщили, что введение минимальной цены на тихое вино уже обсуждалось, и его можно рассмотреть повторно. Также в ведомстве отметили, что нужна тщательная проработка в рамках профессионального сообщества. В случае поддержки отраслевыми экспертами будут подготовлены соответствующие нормативные акты, пишет газета «Известия».

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