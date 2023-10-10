В России маткапитал на первого ребенка вырастет до 631 тыс. рублей в 2024 году

Об этом 10 октября сообщил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков.

По словам министра, после индексации следующем году размер маткапитала на первого ребенка вырастет до 631 тыс. рублей. На второго ребенка сумма составит около 834 тыс. рублей, если семья не получала сертификат на первенца. В 2024 году маткапитал получат более 1 млн российских семей.

«Сумма сертификата на материнский капитал будет увеличена на уровень фактической инфляции, которая сложится по итогам 2023 года. Сейчас в бюджете у нас предусмотрена индексация материнского капитала на 7,5%», — сказал министр.

Сейчас размер маткапитала на первого ребенка составляет 586,9 тыс. рублей. При рождении второго сумма увеличивается на 188,6 тыс. рублей, если семья уже получила сертификат на первого ребенка с 1 января 2020 года. Если второй или любой следующий ребенок появился в семье с 2020 года, маткапитал выплачивают в размере 775,6 тыс. рублей, сообщает ТАСС.

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