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Почти 4 тыс. семей получили региональный маткапитал в Краснодарском крае с начала года

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochti-4-tys-semej-poluchili-regionalnyj-matkapital-v-krasnodarskom-krae-s-nachala-goda
Почти 4 тыс. семей получили региональный маткапитал в Краснодарском крае с начала года
Фото t.me/minkovaanna23

Сейчас размер краевого маткапитала составляет 147 тыс. 165 рублей. На эти цели по нацпроекту «Демография» из регионального бюджета выделили 880,3 млн рублей.

Всего с начала года многодетным семьям с тремя и более детьми выдали 6 тыс. 247 уведомлений на получение маткапитала. Уже распорядились полученными средствами 3 тыс. 956 семей.

Реализовать маткапитал можно по частям или в полном объеме на улучшение жилищных условий в крае, образование детям или газификацию. Кроме того, средства можно направить на погашение ипотеки по истечении трех лет со дня рождения или усыновления третьего или последующих детей. В любое время маткапитал можно направить на медицинскую реабилитацию ребенка.

Перечень необходимых документов и порядок предоставления краевого маткапитала можно узнать на сайте министерства труда и социального развития региона, а также в МФЦ, управлении соцзащиты по месту жительства или на горячей линии 8(800)55-000-55.

По нацпроекту «Демография» женщины в отпуске по уходу за ребенком до трех лет и мамы дошкольников могут бесплатно обучиться новой профессии, найти работу или начать собственное дело. Заявку можно подать через портал «Работа России», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Госдуме предложили увеличить материнский капитал до 1 млн рублей.

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