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В Госдуме предложили увеличить материнский капитал до 1 млн рублей

Общество
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В Госдуме предложили увеличить материнский капитал до 1 млн рублей
Фото MabelAmber, pixabay.com

Авторы инициативы уверены, что принятие законопроекта об увеличении размера маткапитала позволит улучшить демографию в стране.

Депутаты Госдумы от партии ЛДПР предложили с 1 февраля 2024 года увеличить размер материнского капитала до 756,7 тыс. рублей — за первого ребенка и до 1 млн рублей — за второго и третьего.

Парламентарии считают, что увеличение маткапитала окажет реальную помощь российским семьям и создаст условия для развития детей, сообщает RT.

Читайте также: в Госдуме призвали разрешить многодетным семьям использовать маткапитал для покупки автомобиля. Согласно законопроекту, машина должна быть отечественного производства и использоваться только для перевозки пассажиров.

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