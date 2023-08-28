В Госдуме предложили увеличить материнский капитал до 1 млн рублей

Авторы инициативы уверены, что принятие законопроекта об увеличении размера маткапитала позволит улучшить демографию в стране.

Депутаты Госдумы от партии ЛДПР предложили с 1 февраля 2024 года увеличить размер материнского капитала до 756,7 тыс. рублей — за первого ребенка и до 1 млн рублей — за второго и третьего.

Парламентарии считают, что увеличение маткапитала окажет реальную помощь российским семьям и создаст условия для развития детей, сообщает RT.

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