В Госдуме призвали разрешить многодетным семьям использовать маткапитал для покупки автомобиля

Согласно законопроекту, который разработали депутаты, использовать деньги маткапитала на покупку машины могут разрешить многодетным семьям и семьям, воспитывающим ребенка-инвалида

Законопроект предлагает внести изменения в федеральный закон «О дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей». По словам автора инициативы председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, закон не предусматривает использовать маткапитал для покупки машины. При этом она нужна для того, чтобы возить детей в поликлинику, больницу, детсад, в кружки и секции. Особенно необходим автомобиль семьям, живущим в сельской местности.

Согласно законопроекту, машина должна быть отечественного производства, использоваться для перевозки пассажиров. Автомобиль нельзя будет продать или отставить в залог в течение 3 лет после покупки за счет денег маткапитала. Сейчас законопроект направлен в правительство РФ и подготовлен к внесению в Госдуму, пишет RT.

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