Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Использовать маткапитал в качестве банковского вклада и получать доход предложили в Госдуме РФ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ispolzovat-matkapital-v-kachestve-bankovskogo-vklada-predlozhili-v-gosdume-rf
Использовать маткапитал в качестве банковского вклада и получать доход предложили в Госдуме РФ
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Такая мера позволит гражданам получать от банков начисленные проценты на неиспользованные получателями денежные средства.

Инициативу первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила вице-премьеру Татьяне Голиковой. В ней предлагается использоваться маткапитал в качестве банковского вклада, с которого можно будет получать дивиденды.

«Согласно имеющейся статистике, 20,7%, или 0,55 трлн рублей получателей материнского капитала, не находят подходящей возможности для распоряжения средствами целевым образом, что порождает дополнительные затраты на их индексацию», — сообщает Лантарова.

По итогам прошлого года на индексацию потратили около 96,2 млрд рублей.

В связи с этим предлагается расширить использование маткапитала. Семьи могут размещать их на депозиты сроком на пять лет в аккредитованных СФР и Минфином РФ банках и получать проценты по этим вкладам. В случае, если семья откажется продлять вклад, средства маткапитала могут вернуть в СФР для использования на цели, предусмотренные законом, пишут «Известия».

Читайте также: в Краснодарском крае с начала года региональный маткапитал получили более 2,1 тыс. многодетных семей.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 20 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 20 июня
Кардиолог предостерег от употребления любого алкоголя в жару
Кардиолог предостерег от употребления любого алкоголя в жару
Пять причин, почему ни в коем случае нельзя давить прыщи
Пять причин, почему ни в коем случае нельзя давить прыщи
Своих не бросаем: как преподаватели КубГУ пришли на помощь коллегам из Херсона
Своих не бросаем: как преподаватели КубГУ пришли на помощь коллегам из Херсона
Что говорят звезды: знак зодиака Козерог
Что говорят звезды: знак зодиака Козерог
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях