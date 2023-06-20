Использовать маткапитал в качестве банковского вклада и получать доход предложили в Госдуме РФ

Такая мера позволит гражданам получать от банков начисленные проценты на неиспользованные получателями денежные средства.

Инициативу первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила вице-премьеру Татьяне Голиковой. В ней предлагается использоваться маткапитал в качестве банковского вклада, с которого можно будет получать дивиденды.

«Согласно имеющейся статистике, 20,7%, или 0,55 трлн рублей получателей материнского капитала, не находят подходящей возможности для распоряжения средствами целевым образом, что порождает дополнительные затраты на их индексацию», — сообщает Лантарова.

По итогам прошлого года на индексацию потратили около 96,2 млрд рублей.

В связи с этим предлагается расширить использование маткапитала. Семьи могут размещать их на депозиты сроком на пять лет в аккредитованных СФР и Минфином РФ банках и получать проценты по этим вкладам. В случае, если семья откажется продлять вклад, средства маткапитала могут вернуть в СФР для использования на цели, предусмотренные законом, пишут «Известия».

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