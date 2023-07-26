В России матерей и отцов-одиночек не смогут увольнять до 16-летия ребенка

Правда, эксперты считают, что новая инициатива может послужить причиной отказа в приеме на работу.

Запретят увольнять одиноких матерей, отцов и опекунов детей до 16 лет. Инициативу одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

По мнению авторов инициативы, такая мера — право ребенка на образование, поскольку обычно школьное образование дети заканчивают до 16 лет. Новые поправки будут способствовать созданию «реальных условий для исполнения одинокими родителями своих конституционных обязанностей», отмечается в документе.

Многие эксперты поддержали инициативу — это дополнительные гарантии соблюдения трудовых прав, а любые предложения, которые повышают социальную защищенность граждан, заслуживают внимания.

Однако некоторые аналитики считают, что расширение гарантий может привести к дискриминации при трудоустройстве, в частности женщин. Работодателю будет менее выгодно нанимать одиноких матерей, пишут «Известия».

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