В России максимальный размер пособия по беременности вырос до 565 тыс. рублей

С 1 января 2024 года в России увеличились максимальные суммы выплат беременности и родам.

Максимальная сумма пособия по беременности и родам выросла с 282 тыс. рублей до 565 тыс. рублей.

Максимальный размер выплат по уходу за ребенком до полутора лет для работающих составит 49 тыс. рублей в месяц против 33,2 тыс. рублей в 2023 году.

Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности увеличилась с 83 тыс. рублей до 122 тыс. рублей в месяц.

С 1 февраля 2024 года на 7,5% будет проиндексирован маткапитал. Размер выплаты на первенца составит почти 631 тыс. рублей, на второго ребенка — 834 тыс. рублей.

В 2024 году из федерального бюджета предусмотрено более 495 млрд рублей на маткапитал. Деньгами воспользуются 1 млн российских семей, сообщает ТАСС.

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