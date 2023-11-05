В России к Новому году подорожают мандарины

По данным источника в крупных торговых сетях, к концу года ожидается рост цен на мандарины.

Прогнозируется, что цены поднимутся на 5%. На динамику цен влияет курс рубля и затраты на грузоперевозки, а также неурожай в странах-поставщиках, включая Абхазию и Азербайджан. Кроме того, были заморожены поставки из Израиля.

Дефицит цитрусовых планировали покрыть за счет продукции из Ирана и Турции. Однако недавно в партии мандаринов весом более 400 т нашли карантинный объект — средиземноморскую муху. Всю партию вернули поставщику.

Самые высокие цены сейчас на китайские и африканские мандарины. На них цены достигают 500 рублей за кг в Москве. Мандарины из Абхазии продают в Краснодаре и в Сочи по цене около 300 рублей за 1 кг.

За год мандарины в России подорожали в среднем на 70%, сообщает телеканал «360».

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