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В России с приходом зимы подорожает шоколад

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-s-prihodom-zimy-podorozhaet-shokolad
В России с приходом зимы подорожает шоколад
Фото freepik.com

Эксперты прогнозируют рост цен на шоколад до 50%.

По данным российского кондитерского холдинга ООО «Объединенные кондитеры», с 1 декабря шоколад подорожает на 16,3 %. Повышение цен на шоколад вызвано ростом цен на сырье и материалы на фоне роста курса доллара.

Кроме удорожания сырья, в числе причин эксперты называют рост зарплат на фоне дефицита кадров, увеличение затрат на транспортную логистику и повышение ключевой ставки Центробанка, из-за чего подорожали кредитные программы.

При этом эксперты допускают, что на деле шоколад может подорожать в два раза, пишет «МК».

Читайте также: куриное мясо в России начало дешеветь впервые с июня.

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