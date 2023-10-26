В России с приходом зимы подорожает шоколад

Эксперты прогнозируют рост цен на шоколад до 50%.

По данным российского кондитерского холдинга ООО «Объединенные кондитеры», с 1 декабря шоколад подорожает на 16,3 %. Повышение цен на шоколад вызвано ростом цен на сырье и материалы на фоне роста курса доллара.

Кроме удорожания сырья, в числе причин эксперты называют рост зарплат на фоне дефицита кадров, увеличение затрат на транспортную логистику и повышение ключевой ставки Центробанка, из-за чего подорожали кредитные программы.

При этом эксперты допускают, что на деле шоколад может подорожать в два раза, пишет «МК».

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