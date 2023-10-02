В России изменились условия льготных ипотечных программ

В сентябре правительство внесло изменения в программы ипотеки с государственной поддержкой.

Перемены были необходимы для смягчения напряжения на рынке недвижимости и согласования бюджетных обязательств с финансовыми возможностями, объяснил руководитель направления «Ипотека» в «Сравни» Дмитрий Сафронов. По его словам, одно из ключевых нововведений для заемщиков состоит в повышении минимального размера первоначального взноса для всех программ с 15% до 20%.

Также новые условия стали причиной снижения государственной субсидии на льготную ипотеку на 0,5 п. п., что заставило некоторые банки изменить условия ставок для таких программ.

«В остальном для будущих покупателей жилья условия сохранились. Верхней планки по возрасту и семейному положению нет. При этом банки могут устанавливать дополнительные требования к клиентам на свое усмотрение», — рассказал эксперт.

Так, важным условием является максимальная стоимость недвижимости, отметил Сафронов. По программе «Семейная ипотека» для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области она не должна превышать 12 млн рублей, в то время как для остальных регионов ограничение составляет 6 млн рублей. Также, если заемщик решит строить свой собственный дом, он должен будет оформить его в собственность в течение года с момента получения кредита.

Кроме того, среди реализуемых программ есть льготная ипотека для IT-специалистов. Сейчас работники сферы IT в возрасте до 36 лет могут претендовать на нее без требований к минимальному уровню зарплаты, которые действовали ранее.

«Специалисты старше 36 лет могут участвовать в программе при доходе от 150 тыс. рублей в месяц в Москве, от 120 тыс. рублей в других городах-миллионниках и от 70 тыс. рублей в остальных населенных пунктах. Лимит займа по этой программе — до 9 млн рублей в городах с населением менее 1 млн человек и до 18 млн рублей в городах-миллионниках», — добавил Сафронов.

Также программа «Дальневосточная ипотека» стала доступна для сотрудников оборонно-промышленного комплекса независимо от возраста и семейного положения. Она теперь распространяется и на врачей, учителей, семьи в возрасте до 36 лет, одиноких родителей и вынужденных переселенцев с Украины. Лимит по этой программе увеличили с 6 млн до 9 млн рублей для недвижимости площадью более 60 кв. м, цитирует Дмитрия Сафронова RT.

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