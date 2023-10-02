Краснодарский край занял 71 место в рейтинге регионов по доступности ипотеки

Всего в России за 2022 год ввели 102,7 млн кв. м жилья — это новый абсолютный рекорд для страны. В 2023 году рост продолжился — за 8 месяцев уже ввели 70,2 млн кв. м.

По итогам прошлого года выдали 1,3 млн новых ипотечных кредитов, еще 1 млн — за 7 месяцев этого года. Такие результаты стали следствием поддержки рынка новостроек и программами субсидирования ставок от застройщиков.

В целом по России доля семей, которым доступна ипотека, находится на уровне 27,8%. Лидером рейтинга с долей семей 65% стал Ямало-Ненецкий автономный округ, второе место у Магаданской области — 63% семей.

Краснодарский край занял 71 место в рейтинге — здесь ипотека доступна всего 17,9% семей с официальным доходом. Однако это улучшенный показатель — в августе 2022 года доля таких семей составляла 13,8%.

Немногим выше поднялась Адыгея — на 68 место. Там доля семей также растет — 19,6% в этом году против 15,4% в прошлом.

Аутсайдерами стали Дагестан, Карачаево-Черкессия, Севастополь и Кабардино-Балкария — у них доля семей, которые смогут взять ипотеку, составляет 10% и ниже.

Рейтинг рассчитывался с учетом семей, которые смогут вносить ежемесячный платеж по ипотеке и тратиться на повседневные расходы. Их долю оценивали на основе распределения работающих по величине зарплат. Размер кредита рассчитывали на двухкомнатную квартиру 60 кв. м в регионе при первоначальном взносе в 30%, сообщает РИА «Новости».

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