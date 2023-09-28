Краснодар стал лучшим городом России для ведения бизнеса по версии Forbes

Журнал Forbes впервые за 10 лет представил рейтинг лучших городов РФ для бизнеса. По очевидным причинам в него не включили Москву и Санкт-Петербург.

Первое место рейтинга занял Краснодар, набрав 64,6 баллов. По данным издания, в краевой столице живут 1,1 млн человек, средняя зарплата — 70,7 тыс. рублей, а доходы муниципального бюджета — 51,6 млрд рублей.

В Forbes отметили, что с 2018 года населения Краснодара выросло на 25%. Краевой центр абсолютный лидер провинции по объему строящегося жилья.

В пятерке городов-лидеров также: Южно-Сахалинск (60,9 баллов), Тюмень (59,5 баллов), Калининград (58,6 баллов) и Екатеринбург (58,3 баллов).

Сочи на 12 месте рейтинга с 55,6 баллами, Ростове-на-Дону на 15 месте (54,5 баллов), Новороссийск на 24 месте (52,7 баллов).

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