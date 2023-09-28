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Краснодар стал лучшим городом России для ведения бизнеса по версии Forbes

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodar-stal-luchshim-gorodom-rossii-dlya-vedeniya-biznesa-po-versii-forbes
Краснодар стал лучшим городом России для ведения бизнеса по версии Forbes
Фото Сергея Петлина, «Кубань 24»

Журнал Forbes впервые за 10 лет представил рейтинг лучших городов РФ для бизнеса. По очевидным причинам в него не включили Москву и Санкт-Петербург.

Первое место рейтинга занял Краснодар, набрав 64,6 баллов. По данным издания, в краевой столице живут 1,1 млн человек, средняя зарплата — 70,7 тыс. рублей, а доходы муниципального бюджета — 51,6 млрд рублей.

В Forbes отметили, что с 2018 года населения Краснодара выросло на 25%. Краевой центр абсолютный лидер провинции по объему строящегося жилья.

В пятерке городов-лидеров также: Южно-Сахалинск (60,9 баллов), Тюмень (59,5 баллов), Калининград (58,6 баллов) и Екатеринбург (58,3 баллов).

Сочи на 12 месте рейтинга с 55,6 баллами, Ростове-на-Дону на 15 месте (54,5 баллов), Новороссийск на 24 месте (52,7 баллов).

Читайте также: Краснодар занял 40 место в России по уровню зарплат, Сочи на 69 месте. Эксперты составили рейтинг российских городов по уровню заработной платы, исходя из соотношения среднемесячной зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора.

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