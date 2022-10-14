В России из-за введения акциза газировка в 2023 году может подорожать на 7-20%

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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о новом акцизе на сладкую газировку. Таким образом планируется увеличить доходы бюджета. При этом производители и эксперты предупреждают о росте стоимости газировки до 20%.

Правительственный законопроект предполагает введение акциза в 7 рублей с 1 литра сахаросодержащих напитков. По данным Минфина, подакцизными хотят признать безалкогольные напитки с содержанием сахара или его заменителя более 5 г на 100 мл продукта. При этом в перечень подакцизных напитков не входят отдельные виды пищевой продукции. Например, соки или сиропы. Также сбор не нужно будет платить за напитки, которые проходят госрегистрацию. Это, например, смеси для фитнеса и спорта, квасы с содержанием спирта от 0,5% до 1,2%, нектары и морсы.

В Минфине отметили, что ввод нового акциза позволит получить дополнительный доход в федеральный бюджет на сумму около 35 млрд рублей в год. Эти средства планируется направить на борьбу с сахарным диабетом.

Законопроект о введении акциза Госдума еще не рассматривала. При этом производители и эксперты уже отметили, что в случае его введения цены на газировку могут вырасти до 20%.

В организации «Союзнапитков» привели данные Аналитического центра при правительстве. Согласно им, вводить сбор на газировку нерационально. Также отмечается, что в общем потреблении сахара россиянами на сладкие напитки приходится менее 2%.

Эксперт Института экономики РАН добавил, что производители газировки, вероятно, перенесут акциз «на плечи потребителей — то есть повысят цены на продукцию».

«Экономическое положение у изготовителей сейчас оставляет желать лучшего, но это не значит, что все линейно перенесут свои затраты на покупателей. Многое зависит от спроса: готовы ли люди приобретать продукцию по более высокой цене. Потому что повышение может автоматически обнулись спрос», — уточнил эксперт.

При этом представители фракций Госдумы в целом поддерживают предложение Правительства РФ, пишут «Известия».

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