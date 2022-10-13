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В России игру World of Tanks переименовали в «Мир танков»

Общество
13.10.2022 12:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-igru-world-of-tanks-pereimenovali-v-mir-tankov
В России игру World of Tanks переименовали в «Мир танков»
Фото tanki.su

Новые названия также получили игры World of Warships — «Мир кораблей» и World of Tanks Blitz — Tanks Blitz. Об этом сообщили в компании Lesta Studio.

Компания Wargaming, издатель и разработчик игр, передала игровой бизнес в России под управление российского разработчика.

«Любимые игры продолжат радовать вас, не изменяя традициям, но под новыми именами: «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz!» — говорится в сообщении Lesta Studio на Youtube-канале.

Также в компании сообщили, что новая точка доступа к играм — Game Center. Аккаунты, созданные на старых платформах, продолжат свою работу, а накопленное имущество и бонусы будут перенесены.

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