В России игру World of Tanks переименовали в «Мир танков»
Общество
13.10.2022 12:28
Новые названия также получили игры World of Warships — «Мир кораблей» и World of Tanks Blitz — Tanks Blitz. Об этом сообщили в компании Lesta Studio.
Компания Wargaming, издатель и разработчик игр, передала игровой бизнес в России под управление российского разработчика.
«Любимые игры продолжат радовать вас, не изменяя традициям, но под новыми именами: «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz!» — говорится в сообщении Lesta Studio на Youtube-канале.
Также в компании сообщили, что новая точка доступа к играм — Game Center. Аккаунты, созданные на старых платформах, продолжат свою работу, а накопленное имущество и бонусы будут перенесены.
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