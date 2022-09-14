В России хотят ввести единый стандарт образования во всех школах
Госдума одобрила законопроект в третьем чтении.
Большинство парламентариев согласились с тем, что образование в стране должно быть на более высоком уровне и по единому образцу. Теперь в начальных классах обязательными станут программы обучения по русскому языку, литературному чтению и окружающему миру. В старших — по истории, обществознанию, географии и ОБЖ.
Кроме того, едиными во всех образовательных учреждениях станут учебные планы, календарные графики и планы воспитательной работы. Также планируют ввести госзаказ на разработку новых учебников. При этом менять их будут постепенно. Новый стандарт Министерство просвещения разработает к началу 2023 года.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ведущие телеканала «Краснодар» рассказали о краевых отраслях образования и здравоохранения.
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