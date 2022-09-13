Ведущие телеканала «Краснодар» рассказали о краевых отраслях образования и здравоохранения

Видео канала «Кубань 24»

Телеканал «Краснодар» вышел в эфир совместного марафона с социальным блоком.

Ведущие Анна Володина и Денис Сенькин рассказали о достижениях отраслей образования и здравоохранения региона.

Показали самые маленькие и большие школы Краснодарского края, вузы, зарисовки из жизни многодетных семей. Их в крае более 90 тыс. — они воспитывают 302 тыс. детей. Так, семья Павла и Ольги Стояновых растит 14 наследников. И для них даже обычный поход за продуктами по магазинам превращается в многочасовой квест.

Ночью 13 сентября в кубанской столице только в краевой клинической больнице № 1 родились девять малышей: четыре мальчика и пять девочек. Первой, в 1:55, появилась на свет Маша Бакульева. Теперь каждый год день рождения она будет праздновать вместе с краем.