В России хотят обязать авиакомпании сажать людей старше 75 лет с родственниками

С инициативой запретить рассаживать пожилых пассажиров (старше 75 лет) с родственниками или сопровождающими во время авиаперелетов выступили в Госдуме РФ.

По словам депутата Виталия Милонова, тема рассадки пассажиров в самолетах актуальна не только в вопросе разделения родителей и детей, но и разделения пожилых людей с их сопровождающими. В обоих случаях недопустимо рассаживать пассажиров, отметил парламентарий.

Милонов направил свое обращение на имя главы Минтранспорта РФ Виталия Савельева. Депутат призвал внести соответствующие изменения в правила перевозки пассажиров авиакомпаний и в Воздушный кодекс РФ.

«Прошу вас рассмотреть возможность внесения изменений в нормативно-правовую базу авиационных правил перевозки пассажиров, а также в Воздушный кодекс в части введения запрета на разделение престарелых пассажиров (старше 75 лет) с родственниками или сопровождающими лицами во время полетов на гражданских линиях», — приводит текст обращения RT.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авиакомпаниям в России хотят запретить рассаживать семьи в самолете. Законопроект, посвященный этой теме, начали подготавливать в Госдуме.