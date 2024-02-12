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В России хотят обязать авиакомпании сажать людей старше 75 лет с родственниками

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-hotyat-obyazat-aviakompanii-sazhat-lyudej-starshe-75-let-s-rodstvennikami
В России хотят обязать авиакомпании сажать людей старше 75 лет с родственниками
Фото Сергея Кулакова, «Кубань 24»

С инициативой запретить рассаживать пожилых пассажиров (старше 75 лет) с родственниками или сопровождающими во время авиаперелетов выступили в Госдуме РФ.

По словам депутата Виталия Милонова, тема рассадки пассажиров в самолетах актуальна не только в вопросе разделения родителей и детей, но и разделения пожилых людей с их сопровождающими. В обоих случаях недопустимо рассаживать пассажиров, отметил парламентарий.

Милонов направил свое обращение на имя главы Минтранспорта РФ Виталия Савельева. Депутат призвал внести соответствующие изменения в правила перевозки пассажиров авиакомпаний и в Воздушный кодекс РФ.

«Прошу вас рассмотреть возможность внесения изменений в нормативно-правовую базу авиационных правил перевозки пассажиров, а также в Воздушный кодекс в части введения запрета на разделение престарелых пассажиров (старше 75 лет) с родственниками или сопровождающими лицами во время полетов на гражданских линиях», — приводит текст обращения RT.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авиакомпаниям в России хотят запретить рассаживать семьи в самолете. Законопроект, посвященный этой теме, начали подготавливать в Госдуме.

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