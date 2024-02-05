Авиакомпаниями в России запретят рассаживать семьи в самолете

Поправки в Воздушный кодекс уже готовят в Госдуме РФ.

Законопроект только начали подготавливать, отметила один из соавторов поправок первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. По ее словам, сейчас уточняется формулировка документа.

Регуляторы следят за тем, чтобы перевозчики не рассаживали семьи. Соответствующие рекомендации компании получили в конце прошлого года от Генпрокуратуры. Тем не менее за нарушение этих рекомендаций ответственности нет.

В Союзе пассажиров поддержали инициативу. Председатель Кирилл Янков отметил, что многие авиакомпании рассаживают семьи, не заплатившие отдельно за выбор места, пишут «Известия».

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