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В России готовят новый законопроект о порядке въезда и выезда иностранцев

Политика
26.08.2022 17:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-gotovyat-novyj-zakonoproekt-o-poryadke-vezda-i-vyezda-inostrantsev
В России готовят новый законопроект о порядке въезда и выезда иностранцев
Фото Skitterphoto, pixabay.com

Об этом 26 августа сообщил секретарь Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании комиссии Совбеза по вопросам государственной миграционной политики.

«Готовится новый всеобъемлющий законопроект, который должен отрегулировать условия въезда, выезда и пребывания иностранцев в нашей стране», — заявил Медведев.

Он отметил, что сейчас целый ряд вопросов в миграционной политике страны носят системный характер, поэтому для их решения нужен комплексный подход.

Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что речь идет не только о переоснащении миграционных служб, но и о мерах предотвращения рисков появления серьезных угроз для страны, сообщает ТАСС.

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