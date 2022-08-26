В России готовят новый законопроект о порядке въезда и выезда иностранцев
Политика
26.08.2022 17:26
Об этом 26 августа сообщил секретарь Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании комиссии Совбеза по вопросам государственной миграционной политики.
«Готовится новый всеобъемлющий законопроект, который должен отрегулировать условия въезда, выезда и пребывания иностранцев в нашей стране», — заявил Медведев.
Он отметил, что сейчас целый ряд вопросов в миграционной политике страны носят системный характер, поэтому для их решения нужен комплексный подход.
Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что речь идет не только о переоснащении миграционных служб, но и о мерах предотвращения рисков появления серьезных угроз для страны, сообщает ТАСС.
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