В Краснодарский край за три месяца приехали 86,2 тыс. мигрантов

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Всего во втором квартале 2022 года в РФ на заработки приехали 3,12 млн иностранцев. Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В период с апреля по июнь больше всего мигрантов приехали в Москву и Подмосковье — 1,24 млн человек, а также в Санкт-Петербург и Ленинградскую область — 387,5 тыс. человек.

Наиболее популярными регионами для работы у иностранцев во втором квартале 2022 года стали Краснодарский край — 86,2 тыс. человек, Иркутская область — 75,2 тыс. человек, Свердловская область — 69,3 тыс. человек, а также Приморский край — 57,4 тыс. человек, сообщает ТАСС.

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