В Анапе в столовой незаконно работали пять поваров-мигрантов

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Нарушение миграционного законодательства выявили полицейские совместно со специалистами анапского отделения УФСБ России по Краснодарскому краю.

Проверка общепитов курорта показала, что в одной из столовых станицы Благовещенской нелегально работали пять приезжих из стран Средней Азии в возрасте от 26 до 58 лет. Они, не имея патента и разрешения на работу, готовили еду для туристов.

На них составили административные протоколы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Еще один приезжий работал в столовой без трудового договора. Владельца заведения также привлекли к административной ответственности.

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