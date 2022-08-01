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В Анапе в столовой незаконно работали пять поваров-мигрантов

Происшествия
01.08.2022 09:51
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-v-stolovoj-nezakonno-rabotali-pyat-povarov-migrantov
В Анапе в столовой незаконно работали пять поваров-мигрантов
Фото unsplash.com

Нарушение миграционного законодательства выявили полицейские совместно со специалистами анапского отделения УФСБ России по Краснодарскому краю.

Проверка общепитов курорта показала, что в одной из столовых станицы Благовещенской нелегально работали пять приезжих из стран Средней Азии в возрасте от 26 до 58 лет. Они, не имея патента и разрешения на работу, готовили еду для туристов.

На них составили административные протоколы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Еще один приезжий работал в столовой без трудового договора. Владельца заведения также привлекли к административной ответственности.

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