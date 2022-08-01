В Анапе в столовой незаконно работали пять поваров-мигрантов
Происшествия
01.08.2022 09:51
Нарушение миграционного законодательства выявили полицейские совместно со специалистами анапского отделения УФСБ России по Краснодарскому краю.
Проверка общепитов курорта показала, что в одной из столовых станицы Благовещенской нелегально работали пять приезжих из стран Средней Азии в возрасте от 26 до 58 лет. Они, не имея патента и разрешения на работу, готовили еду для туристов.
На них составили административные протоколы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Еще один приезжий работал в столовой без трудового договора. Владельца заведения также привлекли к административной ответственности.
Читайте также: в Лабинском районе раскрыли сваху-организатора фиктивных браков для мигрантов.
Популярные новости
- Документы в Книгу рекордов поданы: в Сочи дорисовали самый большой в мире портрет Ван Гога
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- Тимати стал совладельцем всех активов сети Starbucks в России
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
- Житель Самары продал кубанцу старые сварочные очки под видом диагностического оборудования
ТОП 5 НОВОСТЕЙ