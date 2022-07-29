В Лабинском районе раскрыли сваху-организатора фиктивных браков для мигрантов

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Информацию о том, что 59-летняя местная жительница может быть причастна к организации незаконной миграции, полицейские Лабинского района совместно с коллегами из УФСБ по Краснодарскому краю получили оперативным путем. При проверке сведения подтвердились.

По данным следствия, женщина с помощью знакомых помогла двум иностранцам заключить фиктивные браки с местными жительницами. Таким образом, один из них в упрощенном порядке получил российское гражданство, другой — подал документы на временное проживание в стране без учета квоты.

За услуги от каждого иностранца женщина получила денежное вознаграждение, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас решается вопрос об аннулировании браков и выданных иностранцам разрешений на проживание. В отношении подозреваемой завели уголовное дело. Ей грозит до семи лет лишения свободы. Женщина находится под подпиской о невыезде.

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