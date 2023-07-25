В России гонки дронов и лазертаг официально признали видами спорта

Минспорта РФ включило гонки беспилотников и лазерный бой во Всероссийский реестр видов спорта.

Брейкинг, воздушную гимнастику, многоборье ГТО также признали видами спорта, не являющимися национальными, военно-прикладными, служебно-прикладными и развиваемыми на общероссийском уровне.

Авиационные гонки и фиджитал-спорт включили во Всероссийский реестр видов спорта, развиваемых на общероссийском уровне, сообщает РИА «Новости Спорт».

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