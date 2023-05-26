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Центр раннего физического развития детей откроют осенью в Краснодаре

Общество
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Центр раннего физического развития детей откроют осенью в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодаре прошло совещание под председательством вице-губернатора Анны Миньковой, на котором обсудили открытие центра раннего физического развития детей.

По словам Анны Миньковой, в крае продолжают работу над созданием регионального центра раннего развития детей. Проект уникален для региона тем, что в нем будут сочетать спорт и образование.

«Для края это, безусловно, возможность создать уникальную систему поддержки одаренных в спорте детей, выявить их предрасположенность к тому или иному виду спорта», — отметила Анна Минькова.

В проекте принимают участие 146 детсадов из всех муниципалитетов. Педагоги прошли обучение, повысили квалификацию, научились работать с аппаратно-программным комплексом для проведения скрининговой оценки здоровья ребенка.

Центр, в котором дети смогут учиться и заниматься спортом, откроют в начале осени на улице Зиповской в Краснодаре, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в этом году в Краснодарском крае отремонтируют 640 образовательных организаций.

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