Центр раннего физического развития детей откроют осенью в Краснодаре

В Краснодаре прошло совещание под председательством вице-губернатора Анны Миньковой, на котором обсудили открытие центра раннего физического развития детей.

По словам Анны Миньковой, в крае продолжают работу над созданием регионального центра раннего развития детей. Проект уникален для региона тем, что в нем будут сочетать спорт и образование.

«Для края это, безусловно, возможность создать уникальную систему поддержки одаренных в спорте детей, выявить их предрасположенность к тому или иному виду спорта», — отметила Анна Минькова.

В проекте принимают участие 146 детсадов из всех муниципалитетов. Педагоги прошли обучение, повысили квалификацию, научились работать с аппаратно-программным комплексом для проведения скрининговой оценки здоровья ребенка.

Центр, в котором дети смогут учиться и заниматься спортом, откроют в начале осени на улице Зиповской в Краснодаре, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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