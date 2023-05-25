Кондратьев: в этом году в Краснодарском крае отремонтируют 640 образовательных организаций

Об этом губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 25 мая сообщил журналистам.

По словам главы региона, создание комфортных условий обучения детей в городах и в селах, а также обновление и модернизация образовательных организаций является одной из важнейших задач.

«В 2023 году мы отремонтируем 640 учреждений, на эти цели направим более 2,4 млрд рублей. По различным программам в школах и детских садах заменим кровли, окна и ограждения. Приведем в порядок фасады и учебные кабинеты, отремонтируем инженерные сети, обновим актовые и спортивные залы, пищеблоки, благоустроим прилегающие территории», — сказал Вениамин Кондратьев.

Глава региона также сообщил о том, что работы в школах и детсадах каждый год идут поэтапно. Особое внимание уделяют вопросам качества и соблюдению сроков подрядчиками. Также обновляют техническое оснащение школ и детсадов, закупают интерактивное оборудование, мебель, спортивный инвентарь, учебники и пособия.

На Кубани более 1,2 тыс. школ и более 1,5 тыс. детсадов. Одновременно строят более 60 учреждений. До конца года возведут 20 школ и 23 детсада, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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