Кондратьев: 170 соцобъектов одновременно строят в Краснодарском крае

Строительство и реконструкцию социальных объектов 10 мая обсудили на совещании, которое провел губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что школы, детские сады, спортобъекты важны для качества жизни в регионе, будь это город, станица или поселок.

«Сейчас одновременно в регионе строим 170 таких объектов, почти треть из них в Краснодаре. Наша принципиальная позиция — без учебных заведений, поликлиник, парковок, зеленых зон дома не строить. Все это должно быть в пешей доступности с учетом сложившейся застройки — люди хотят жить в комфорте», — сообщил губернатор.

В Краснодаре идет самое масштабное по объемам социальное строительство. В краевой столице строят 57 соцобъектов: 21 школу почти на 28 тыс. мест, 32 детсада более чем на 8,6 тыс. мест и три спортобъекта. В завершающей стадии находятся 5 учреждений, они примут учеников 1 сентября. Еще два соцобъекта достроят до конца года. В следующем году планируют построить 9 школ. Увеличивают темпы строительства детсадов — в этом году введут 19 садов. Также продолжается работа над проектно-сметной документацией коррекционной школы.

Вениамин Кондратьев отметил, что на Кубани набрали хорошие темпы социального строительства. По его словам, такого количества соцобъектов в Краснодаре не строили за последние 20-30 лет.

«Помимо школ это поликлиники — их по краю строят и проектируют 19. Половина из них должна быть сдана в эксплуатацию уже в этом году. Мы обязаны выполнить все обязательства перед жителями, сроки сдачи не должны сдвигаться», — подчеркнул губернатор.

В Краснодаре достраивают детскую поликлинику на улице Писателя Знаменского на 300 посещений. Она примет пациентов в этом году.

Всего в Краснодарском крае в стадии строительства с вводом в эксплуатацию в 2023-2025 годах находятся 35 школ, 24 детсада, 19 поликлиник, а также реабилитационный центр, ФАПы и офисы ВОП, 40 спортобъектов, а также объекты культуры, коммунальной инфраструктуры и пожарной безопасности, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.