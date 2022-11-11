В России дополнят список обязательных дисциплин ГТО метанием, стрельбой и управлением дронами

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Минспорта РФ разработает изменения в нормативы. К обязательным дисциплинам добавят метание спортивного снаряда и стрельбу из пневматической винтовки.

В школьные учебные программы по урокам физкультуры планируют включить выполнения нормативов ГТО. В сам комплекс также вернут две старые и дисциплины и добавят новую — управление беспилотником.

Кроме того, подготовят предложения по проведению военно-спортивных смен в детских лагерях, а также массовых спортивно-патриотических мероприятий на основе «Зарницы».

«Возвращение таких дисциплин, как метание спортивного снаряда и стрельба из пневматической винтовки, а также ввод новой дисциплины — управление беспилотником — повысит интерес молодежи к комплексу ГТО, сделает их подготовку более комплексной и разносторонней», — цитирует Дмитрия Чернышенко пресс-служба Правительства РФ.

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