В России дополнят список обязательных дисциплин ГТО метанием, стрельбой и управлением дронами
Минспорта РФ разработает изменения в нормативы. К обязательным дисциплинам добавят метание спортивного снаряда и стрельбу из пневматической винтовки.
В школьные учебные программы по урокам физкультуры планируют включить выполнения нормативов ГТО. В сам комплекс также вернут две старые и дисциплины и добавят новую — управление беспилотником.
Кроме того, подготовят предложения по проведению военно-спортивных смен в детских лагерях, а также массовых спортивно-патриотических мероприятий на основе «Зарницы».
«Возвращение таких дисциплин, как метание спортивного снаряда и стрельба из пневматической винтовки, а также ввод новой дисциплины — управление беспилотником — повысит интерес молодежи к комплексу ГТО, сделает их подготовку более комплексной и разносторонней», — цитирует Дмитрия Чернышенко пресс-служба Правительства РФ.
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