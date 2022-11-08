В Краснодарском крае планируют увеличить долю занимающихся спортом до 62%

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Сейчас в России спортом и физкультурой занимаются 49,4% жителей. На Кубани этот показатель составляет 56,5%. К 2024 году его планируют увеличить до 62%.

Об этом сообщил председатель ЗСК Юрий Бурлачко на совещании по развитию спортивной инфраструктуры региона.

«Чтобы улучшить данный показатель, нужно возводить в муниципалитетах спортивные объекты, обеспечивать их современным оборудованием и подготовленными профессиональными кадрами», — заявил Бурлачко.

За последние 6 лет в крае появилось более 100 спортивных объектов. На строительство спортзалов, центров единоборств, площадок, а также капремонт спортобъектов в 2022 году направили 4,9 млрд рублей, подчеркнул министр спорта Кубани Серафим Тимченко.

Глава ведомства отметил, что строительство спортплощадок необходимо предусматривать на этапе комплексной застройки территорий. Также особое внимание уделили центрам единоборств — сейчас в Краснодарском крае построили восемь объектов. До конца года планируют закончить еще шесть, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Краснодарского края.

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