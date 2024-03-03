В России дополнительно направят 30,7 млн рублей на выплаты многодетным семьям

Распоряжение об увеличении финансирования на выплаты для семей подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Такое решение связано с увеличением количества многодетных семей в стране.

Всего на поддержку российских семей направят 30,7 млн рублей: 20 млн рублей на поощрение матерям-героиням, 5,5 млн рублей — для родителей, награжденных орденом «Родительская слава» и еще 5,2 млн рублей для обладателей медали этого ордена, сообщает пресс-служба Правительства России.

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