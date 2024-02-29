Кондратьев: число многодетных семей увеличилось на 34% за пять лет на Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию, в частности запуск нового нацпроекта «Семья».

Глава региона отметил, что новый нацпроект позволит повысить рождаемость в России, поддержит многодетные семьи, а также обеспечит доступность жилья.

«Также глава государства продлил программу материнского капитала и семейную ипотеку до 2030 года. Президент отметил, что с 2018 по 2022 год число многодетных семей в стране выросло на 26,8%», — подчеркнул губернатор.

По словам Кондратьева, на Кубани за пять лет количество многодетных семей увеличилось на 34% — практически до 93 тыс. В этих семьях воспитывают свыше 300 тыс. детей. Губернатор отметил, что сейчас главная задача — уделить максимальное внимание каждой семье, которая в этом нуждается. Кроме того, вместе с федеральными мерами поддержки в регионе внедряются и краевые.

«Предоставляем маткапитал при рождении третьего или последующих детей, помогаем получать образование. Делаем все, чтобы родители и дети чувствовали себя комфортно и уверенно смотрели в завтрашний день. Этот приоритет останется неизменным в нашей работе», — написал Кондратьев в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Путин объявил о запуске нового национального проекта — «Семья». Об этом президент России Владимир Путин сообщил 29 февраля во время послания к Федеральному собранию.