В России доходы мобилизованных не будут учитывать при оценке нуждаемости семей для соцвыплат
Экономика
01.11.2022 10:59
Постановление 1 ноября подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
Благодаря новому решению меры поддержки семей останутся на прежнем уровне. Поддержку получают семьи с доходом меньше прожиточного минимума на человека.
«Речь идет о таких мерах поддержки, как пособия беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно и от 8 до 17 лет, выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка, социальный контракт», — сообщает пресс-служба Правительства РФ.
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