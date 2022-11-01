В России доходы мобилизованных не будут учитывать при оценке нуждаемости семей для соцвыплат

Михаил Мишустин. Фото пресс-службы президента РФ

Постановление 1 ноября подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Благодаря новому решению меры поддержки семей останутся на прежнем уровне. Поддержку получают семьи с доходом меньше прожиточного минимума на человека.

«Речь идет о таких мерах поддержки, как пособия беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно и от 8 до 17 лет, выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка, социальный контракт», — сообщает пресс-служба Правительства РФ.

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