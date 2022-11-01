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СМИ: в России могут ввести уголовное наказание за уклонение от службы по мобилизации

Общество
01.11.2022 08:37
Ссылка https://kuban24.tv/item/smi-v-rossii-mogut-vvesti-ugolovnoe-nakazanie-za-uklonenie-ot-sluzhby-po-mobilizatsii
СМИ: в России могут ввести уголовное наказание за уклонение от службы по мобилизации
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По данным СМИ, депутаты Госдумы собираются внести в нижнюю палату парламента законопроект об изменениях в УК РФ.

Документ предусматривает введение уголовной ответственности за уклонение от призыва на службу в рамках мобилизации. За уклонение от мобилизации предлагают ввести штраф в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, в размере другого дохода за период от 1 года до 3 лет или принудительных работ на срок до 5 лет.

Также парламентарии предлагают ввести наказание для уклонистов в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Действующее законодательство об уголовной ответственности касается только срочной службы.

Информацию о том, что документ готов к внесению в парламент, подтвердил один из авторов законопроекта — заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. Он уточнил, что речь не идет конкретно о частичной мобилизации, пишут «Известия».

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