Минобороны РФ подтвердило прекращение всех мероприятий частичной мобилизации
О прекращении всех мероприятий в рамках частичной мобилизации в Министерстве обороны РФ сообщили 31 октября.
Прекращены все мероприятия, связанные с призывом на военную службу граждан, пребывающих в запасе. Также прекращаются подготовка и вручение повесток.
«Участки и штабы оповещения, пункты сбора граждан военных комиссариатов, а также выделенные решениями органов исполнительной власти субъектов РФ здания и сооружения, использовавшиеся для мероприятий частичной мобилизации, подлежат высвобождению для функционирования или использования по прежнему назначению», — сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Кроме того, всему личному составу военных комиссариатов, задействованному для обеспечения частичной мобилизации, предписано вернуться к выполнению своих обязанностей в штатном режиме.
Дальнейшая работа военных комиссариатов по комплектованию ВС РФ будет организована только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту.
«По поручению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу Генеральным штабом Вооруженных сил РФ направлены указания командующим войсками военных округов и командующему Северным флотом до 1 ноября доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации», — цитирует Конашенкова пресс-служба Минобороны РФ.
Читайте также: в Краснодаре уже 410 человек обратились в Центр помощи семьям мобилизованных.
- Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
- У берегов Геленджика 31 октября заметили смерчи
- «Бёрд страйк»: что происходит, когда в двигатель самолета попадает птица
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- В Туапсе двое пенсионеров пострадали при пожаре в квартире
- Кубанское казачество — 326 лет на службе России