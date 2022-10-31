Минобороны РФ подтвердило прекращение всех мероприятий частичной мобилизации

Игорь Конашенков. Кадр из видео Минобороны РФ

О прекращении всех мероприятий в рамках частичной мобилизации в Министерстве обороны РФ сообщили 31 октября.

Прекращены все мероприятия, связанные с призывом на военную службу граждан, пребывающих в запасе. Также прекращаются подготовка и вручение повесток.

«Участки и штабы оповещения, пункты сбора граждан военных комиссариатов, а также выделенные решениями органов исполнительной власти субъектов РФ здания и сооружения, использовавшиеся для мероприятий частичной мобилизации, подлежат высвобождению для функционирования или использования по прежнему назначению», — сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Кроме того, всему личному составу военных комиссариатов, задействованному для обеспечения частичной мобилизации, предписано вернуться к выполнению своих обязанностей в штатном режиме.

Дальнейшая работа военных комиссариатов по комплектованию ВС РФ будет организована только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту.

«По поручению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу Генеральным штабом Вооруженных сил РФ направлены указания командующим войсками военных округов и командующему Северным флотом до 1 ноября доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации», — цитирует Конашенкова пресс-служба Минобороны РФ.

Читайте также: в Краснодаре уже 410 человек обратились в Центр помощи семьям мобилизованных.