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В Краснодаре уже 410 человек обратились в Центр помощи семьям мобилизованных

Общество
31.10.2022 14:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-uzhe-410-chelovek-obratilis-v-tsentr-pomoshhi-semyam-mobilizovannyh
Видео канала «Кубань 24»

Это первые итоги работы Центра. Так, 80 человек обратились за помощью лично, еще 330 семей получили консультацию по телефону.

Звонки поступают из всех районов Краснодарского края. Семьи просят оформить бесплатное горячее питание в школах, хотят взять кредитные каникулы, также некоторым нужна консультация психолога.

«Наиболее востребованными мерами поддержки на сегодняшний день являются получение льготной карты на проезд детей в общественном транспорте Краснодара, включая пригородный транспорт, оформление новогодних кондитерских подарков для деток, освобождение от оплаты за присмотр в детском саду», — сказала начальник управления по социальным вопросам администрации Краснодара Ирина Косинкова.

Центр оказания помощи и оформления льгот для членов семей мобилизованных граждан начал работу неделю назад. Всех обратившихся консультируют сотрудники администрации города.

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