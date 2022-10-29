Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

На Кубани мобилизовали 60 депутатов местных советов и муниципальных служащих

Общество
29.10.2022 10:33
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-mobilizovali-60-deputatov-mestnyh-sovetov-i-munitsipalnyh-sluzhashhih
На Кубани мобилизовали 60 депутатов местных советов и муниципальных служащих
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

С начала объявления частичной мобилизации в Краснодарском крае служить в ряды ВС РФ отправились 60 депутатов и муниципальных служащих.

В их числе чиновники из Новороссийска, Славянского, Кущевского, Крыловского и Усть-Лабинского районов.

В зону проведения СВО после подготовки отправятся также депутаты местных советов из Лабинского, Кущевского, Курганинского, Павловского, Ленинградского, Белоглинского, Успенского, Староминского, Кавказского, Темрюкского, Красноармейского, Калининского, Кореновского и Абинского районов.

Депутат Госдумы от Краснодарского края Евгений Первышов пошел добровольцем. Заявку на добровольное участие в СВО можно подать через «Госуслуги» в разделе «Стать добровольцем».

Более 3 тыс. кубанцев уже записались добровольцами для участия в СВО, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации в России.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации в России
Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации в России
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
В Краснодаре отменили новогодний концерт и фейерверк на Главной городской площади
В Краснодаре отменили новогодний концерт и фейерверк на Главной городской площади
Руководитель подразделения «Россия сегодня» в Симферополе Светлана Бабаева погибла в Крыму
Руководитель подразделения «Россия сегодня» в Симферополе Светлана Бабаева погибла в Крыму
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. В Новороссийске молодая косуля застряла между валунов на пляже
  3. «Бёрд страйк»: что происходит, когда в двигатель самолета попадает птица
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В Туапсе двое пенсионеров пострадали при пожаре в квартире
  6. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях