На Кубани мобилизовали 60 депутатов местных советов и муниципальных служащих

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

С начала объявления частичной мобилизации в Краснодарском крае служить в ряды ВС РФ отправились 60 депутатов и муниципальных служащих.

В их числе чиновники из Новороссийска, Славянского, Кущевского, Крыловского и Усть-Лабинского районов.

В зону проведения СВО после подготовки отправятся также депутаты местных советов из Лабинского, Кущевского, Курганинского, Павловского, Ленинградского, Белоглинского, Успенского, Староминского, Кавказского, Темрюкского, Красноармейского, Калининского, Кореновского и Абинского районов.

Депутат Госдумы от Краснодарского края Евгений Первышов пошел добровольцем. Заявку на добровольное участие в СВО можно подать через «Госуслуги» в разделе «Стать добровольцем».

Более 3 тыс. кубанцев уже записались добровольцами для участия в СВО, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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