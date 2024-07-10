В России до 2030 года продлили «Семейную ипотеку» со ставкой 6%

Президент России Владимир Путин поручил продлить до 2030 года программу «Семейная ипотека» со ставкой 6%.

Дли жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области максимальную сумму кредита установили на уровне 12 млн рублей, для остальных регионов — 6 млн рублей.

Обновленная программа распространяется на семьи, в которых есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет. Заемщик может оформить и более крупную сумму, чем установлена программой, но в этом случае на превышенную часть будет действовать рыночная процентная ставка. Первоначальный взнос должен составлять 20%, при рождении ребенка ранее выданный кредит можно рефинансировать.

«Наша задача — поддержать граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, в первую очередь семьи с маленькими детьми. Важно не допустить дальнейших перекосов на рынке ипотеки, поэтому необходимо снижать общее влияние льготных программ на ипотечный рынок. Это можно обеспечить за счет адресной и социальной направленности мер поддержки», — отметил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Семейную ипотеку» также могут взять семьи, в которых есть ребенок-инвалид, независимо от его возраста, и семьи с двумя детьми, живущие в малых городах или регионах с низким объемом строительства. Новую «Семейную ипотеку» можно взять только при отсутствии ранее выданных льготных ипотечных кредитов, сообщает пресс-служба Минфина РФ.

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