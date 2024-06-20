С 1 июля во всех городах-миллиониках России ипотечный платеж вырастет в 2,5 раза

Это связано с тем, что 1 июля в стране истекает срок действия льготной ипотечной программы с господдержкой на новостройки под 8%.

В расчетах платежа по ипотеке аналитики использовали среднюю стоимость однокомнатной квартиры площадью 37 кв. м в новостройках в городах-миллионниках. При этом первоначальный взнос составил 30% (требование льготной программы), а срок и максимальный размер кредита — 25 лет и 6 млн рублей.

Так, при переходе с льготной (8%) на рыночную ставку (18%) ипотечный платеж во всех городах-миллиониках в среднем вырастет в 2,5 раза. Больше всего ежемесячно придется выплачивать жителям Москвы — 166 тыс. рублей. В Краснодаре ипотечный платеж вырастет более чем вдвое — до 82,9 тыс. рублей. При льготной ставке в 8% он составлял 36,8 тыс. рублей, сообщает «РБК Недвижимость».

Однако это будет касаться только новых кредитов. У тех, кто уже выплачивает ипотеку, расчеты платежей не изменятся.

«В связи с завершением программы льготной ипотеки ставки вырастут по тем кредитам, которые еще только будут браться. Безусловно, по льготным кредитам, оформленным ранее и действующим сейчас, ставки пересматриваться не будут. Люди, имеющие льготную ипотеку сейчас, так и продолжат платить по тем ставкам, что и ранее. Новые ставки коснутся только вновь заключенных договоров», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» риелтор Александр Чухрай.

Кроме того, по словам аналитиков, у ипотеки по рыночной ставке нет жестких требований по сумме кредита и первому взносу. Поэтому новые цифры при расчете платежей можно считать приблизительными.

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